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GeriSpor Mihael Zgank kimdir? İşte Mihael Zgank'ın biyografisi
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Spor Arena
Haber Giriş: 28.07.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Mihael Zgank kimdir? İşte Mihael Zgank'ın biyografisi

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Mihael Zgank kimdir? İşte Mihael Zgank'ın biyografisi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, çeyrek finalde Noel van T End'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu gelişme sonrası Mihael Zgank'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Mihael Zgank kimdir? İşte, Mihael Zgank'ın biyografisi...

Mikail Zgank 1 Şubat 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi. Sloven asıllı Türk judocu Zgank, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Slovenya adına yarışmıştı. 90 kg kategorisinde son 32 turunda Sırp rakibine yenilerek elendi.

Zgank, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Finalde İsrailli rakibini yenen sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Özerler böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk judo altınını kazandı.

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