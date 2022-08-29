Miha Zajc: "Yenilgiyi hak etmedik"

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Süper Lig'de Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe'de futbolcular mücadeleyi değerlendirdi.

Yenilmeyi hak etmediklerini belirten Miha Zajc, "Bizler açısından zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı, yenilgiyi hak etmediğimi düşünüyorum. Önümüze bakacağız çok daha iyisini yapmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Savunmada sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Willian Arao, "Zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik. Dersler çıkartıp önümüze bakmalıyız." dedi.