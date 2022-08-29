Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Miha Zajc: "Yenilgiyi hak etmedik"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Miha Zajc: Yenilgiyi hak etmedik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 21:44

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Konyaspor'a tek golle kaybeden Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Willian Arao karşılaşmayı değerlendirdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe'de futbolcular mücadeleyi değerlendirdi.

Yenilmeyi hak etmediklerini belirten Miha Zajc, "Bizler açısından zor bir maç oldu. Kırmızı kartın ardından sanırım 60 dakika eksik oynadık. Olumlu yaptığımız noktalar da vardı, yenilgiyi hak etmediğimi düşünüyorum. Önümüze bakacağız çok daha iyisini yapmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Savunmada sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Willian Arao, "Zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik. Dersler çıkartıp önümüze bakmalıyız." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji