Miha Zajc: 'Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyorum'

Hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

ZAJC: SAHAYA ODAKLANDIM

Sıkı şekilde çalışıyorum. İyi idmanlar yapıyoruz ve ben de sahaya odaklandım. Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyorum. Farklı bir sistem ve üzerinde çalışıyoruz. Kendi pozisyonumdan dolayı mutluyum, bu bölgede oynamayı seviyorum. Takım olarak iyi çalışıyoruz

PELKAS: İYİ BİR MAÇ OLDU

İyi bir maç oldu. Hatalarımızı gördük. Kondisyon için de bu maçlar önemli. Çalışmalar iyi gidiyor ama hocamızın istediği bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Umarım yeni sezonda daha fazla taraftar gelir, çünkü futbol onlarla güzel.

ALTAY BAYINDIR: KAZANMAK HER ZAMAN GÜZEL

Kazanmak her zaman güzel. Bir kaleci için gol yemek her zaman kötü. Lig için hazırlanıyoruz. İnşallah bu galibiyetlerimiz sürekli devam eder. Hatalarımızı ve doğrularımızı konuşacağız. Sezona en sağlıklı şekilde başlamak için elimizden geleni yapacağız

SERDAR DURSUN: GÜN GEÇTİKÇE ADAPTE OLUYORUM

Yeni bir ülke, yeni bir takım. Alışma süreci var. Takımda iyi karşılandım. Takımda iyi hava var. Ben de gün geçtikçe daha çok adapte oluyorum. Hoca şans verdiği sürece kendimi göstermek istiyorum. Forvet oyuncusu için Türkiye'de gollerine bakılır