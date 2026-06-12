Miguel Mendez için açıklama: 'Fenerbahçe'de devam etmek istemedi!'

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Ufuk Şansal'ın yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Son günlerde Kadın Basketbol Takımımız ve Başantrenörümüz Miguel Mendez ile ilgili yapılan yorumları dikkatle takip ediyoruz.

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"KULÜBÜMÜZÜN ÖNCELİĞİ, MİGUEL MENDEZ İLE YOLA DEVAM ETMEK OLMUŞTUR"

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Öncelikle Miguel Mendez’e kulübümüze verdiği emekler ve geçtiğimiz sezon elde edilen dört kupa başarısındaki katkıları için teşekkür ederiz. Kendisi, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın başarılarında önemli pay sahibi olmuş değerli bir antrenördür. Ancak kamuoyunda oluşan bazı yanlış algıların düzeltilmesi adına sürecin doğru şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Kulübümüzün önceliği, Miguel Mendez ile yola devam etmek olmuştur. Bu doğrultuda kendisine yeni sezon için teklif yapılmış, takımın geleceğine ilişkin planlamalar da bu doğrultuda şekillendirilmiştir.

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"KARİYER PLANLAMASI VE KİŞİSEL TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA KULÜBÜMÜZÜN TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEĞİNİ TARAFIMIZA BİLDİRMİŞTİR"

Buna karşın Sayın Miguel Mendez, kariyer planlaması ve kişisel tercihleri doğrultusunda kulübümüzün teklifini kabul etmeyeceğini tarafımıza bildirmiştir. Dolayısıyla yaşanan ayrılık, kulübümüzün aldığı tek taraflı bir kararın sonucu değil; Miguel Mendez’in Fenerbahçe ile devam etmeme yönündeki tercihi sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Bu kararın ardından kulübümüz, yeni sezon yapılanmasının ve transfer çalışmalarının daha fazla gecikmemesi adına teknik kadro çalışmalarına başlamıştır. Kadın basketbolunda teknik ekip yapılanması ile kadro planlaması birbirine bağlı süreçler olduğundan, gerekli adımlar vakit kaybetmeden atılmıştır.

"AHMET ÇAKI’NIN TAKIMIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucunda Ahmet Çakı ile anlaşmaya varılmıştır. Türk basketbolunun deneyimli ve saygın isimlerinden biri olan Ahmet Çakı’nın takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Miguel Mendez’e kulübümüze yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, her zaman olduğu gibi Türkiye’de ve Avrupa’da zirve hedefiyle yoluna kararlılıkla devam edecektir."