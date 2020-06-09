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Haber Giriş: 09.06.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Miguel Lopes dönüyor! Kayserispor kaptanı için uçak planı yapıldı...

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Miguel Lopes dönüyor! Kayserispor kaptanı için uçak planı yapıldı...
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Hes Kablo Kayserispor Kulübü, takım kaptanı Miguel Lopes'e kavuşacak.

22 puanla Süper Lig'in son sırasında bulunan Hes Kablo Kayserispor kulübü, takım kaptanı Miguel Lopes'in Kayseri'ye gelmesi için girişimlere başladı.

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gün, Miguel Lopes'in Kayseri'ye gelmesi için girişimlere başladıklarını söyledi.

İsa Gün, "Bugün de bir görüşme yapıldı. Büyük ihtimal Lizbon’dan Amsterdam'a geçecek, oradan da Kayseri’ye. Bunun için uçak planı yapıldı. Ama tabi geldiğinde karantina süreci var. Test yapılsa bile belli bir karantina sürecinde olacak. Takımda birlikte çalışması ve takımdaki yerini alması biraz zaman alacak" dedi.

34 yaşındaki Portekizli futbolcu, Konyaspor ile Kayseri'de oynanan maçta sakatlanmış, sonrasında tedavi amaçlı ülkesi Portekiz'e gitmişti. Korona virüs salgınından ötürü de tekrar Türkiye'ye dönemeyen Miguel Lopes, ligin son haftalarında forma giyecek düzeye gelebilecek.

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