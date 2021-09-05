Miguel Crespo kimdir, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin transferi Miguel Crespo'nun biyografisi

Estoril Praha forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo, son transfer döneminin gözde isimlerinden biriydi. İşte, Fenerbahçe'nin transferi Miguel Crespo'nun biyografisi...

MİGUEL CRESPO KİMDİR?

1996 yılında dünyaya geldi. Firense altyapısından yetişen ve sırasıyla Neves, Merelinense ve Braga'da top koşturan Miguel Crespo, 2019 yılından beri Estoril Praia'da forma giyiyor.

Lyon doğumlu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı lacivertli ekipte Crespo’nun rotasyon oyuncusu olarak kullanılması bekleniyor.

Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda alınan genç oyuncunun kendisine yıllık 500 bin Euro ödeneceği, Estoril’in ise 600 bin Euro bonservis ücreti alacağı ifade edildi.