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Miguel Crespo: 'Fenerbahçe'ye hızlı adapte oldum, en büyük sınavım...'

#Fenerbahçe#Crespo#Süper Lig
Miguel Crespo: Fenerbahçeye hızlı adapte oldum, en büyük sınavım...

Fenerbahçe'nin sezon başında Portekiz 2. Lig ekibi Estroil'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, Crespo, Vitor Pereira'dan İstanbul derbilerine dek önemli ifadeler kullandı.

İşte Miguel Crespo'nun açıklamaları;

Fenerbahçe'deki ilk birkaç ayım gerçekten inanılmazdı. Her şey yeniydi ve fantastikti. Vitor Pereira, hızlı adapte olmamı sağladı. Onun desteğini ve güvenini hissettim.

GEÇİŞ OYUNLARI VAR

Portekiz'de tüm seviyelerde futbol oynadım. Taktiksel olarak her seviyede çok sıkı çalışıyorsunuz. Portekiz'deki bu tecrübem şu ana bana çok yardımcı oluyor. Çünkü, Türkiye'de daha çok geçiş oyunları oynanıyor. Ben de sahadayken takımımın daha dengeli oynamasını sağlamaya çalışıyorum. Şu ana kadar yüzleştiğim en büyük sınav bu

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MAÇLAR BELİRSİZ GEÇİYOR

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Türk futbolu, Portekiz futbolundan farklı. Takımlar sadece hücumu düşünüyorlar ve geride çok fazla açık veriyorlar. Bu nedenle maçlar belirsiz geçiyor. Bu nedenle daha güçlü olan takımların sık sık puan kaybettiğini görüyoruz. Bence Türkiye Ligi çok rekabetçi

İSTANBUL DERBİLERİ...

Türk futbolunun büyükleri, kötü sezon geçiriyorlar diye büyüklüklerinden bir şey kaybetmediler. Bunu derbi maçlarında görebilirsiniz. İstanbul derbilerinde oynamak gerçek üstü bir deneyim. Harika atmosferler oluyor. Böylesini daha önce ne gördüm, ne de yaşadım

GELECEĞİ AYDINLIK

Sonuçlardan ötürü hayal kırıklığına uğramadım desem yalan olur. Tüm kupalar için savaşmak istedim ancak bunu başaramadık. Şu an ikinci olmak ve Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele ediyoruz. Bu büyüklüğe sahip bir kulübü temsil etmek sürekli kazanma baskısını da getiriyor. Bence Fenerbahçe'nin geleceği daha da aydınlık.

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#Fenerbahçe#Crespo#Süper Lig

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