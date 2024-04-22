Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Ayrılık sebebini açıkladı, Jorge Jesus itirafı...

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Miguel Crespo, 2021-2022 sezonu başında Portekiz ekibi Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Kış transfer döneminde ise sarı-lacivertlilerden İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Crespo, ayrılığından sonra ilk defa konuştu.

Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrılık sürecinden Jorge Jesus'a kadar Portekiz basınına birçok konuda açıklamalarda bulundu.

SEZON BAŞINDA AYRILMAK İSTEDİM

Zor bir durumdu. Sezon başında ayrılmak istedim ama sonra takım arkadaşlarımla ve beni her zaman seven İsmail Kartal ile yaptığım konuşmalar sonucunda kulüpte kaldım. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, çok seviyorum, onlar için her zaman her şeyimi verdim. Ocak ayında yabancı sınırından dolayı bir fırsat vardı. İspanya Ligi'ni merak ettiğim ve deneyimlemek istediğim için ve takıma yabancı limiti nedeniyle yardımcı olmak için geldim.

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FENERBAHÇE'DE TÜM ŞAMPİYONLUKLARI KAZANMAK İÇİN OYNUYORSUNUZ

Bunu eşime söyledim. Gerçekliklerde büyük bir fark var. Tabii ki, Fenerbahçe'de tüm şampiyonlukları kazanmak için oynuyorsunuz ve birdenbire ligde kalmaya çalışan bir kulüptesiniz. Ama buraya gelmek isteyen bendim, bu benim kararımdı, kimse beni bir şey yapmaya zorlamadı, gelmek istedim. Bu nedenle, tamamen memnunum ve hedefimize az ya da çok zorlukla ulaşabileceğimizi biliyorum.

AKSİ TAKDİRDE FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEĞİM

Fenerbahçe ile hala sözleşmem var, Rayo'da kiralık olarak forma giyiyorum. Hırslı bir oyuncuyum, beni tanıyan herkes bilir. Eğer burada kalacaksam, Rayo'nun daha üst sıralar için beni ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir keyifle Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve orada savaşacağım.

YAPMAKTAN EN ÇOK HOŞLANDIĞIM ŞEY

Özellikle ofansif orta sahada her zaman top çalma yeteneğim vardı. Vítor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle biraz daha geride oynamaya başladım ve top çalmalarıma daha fazla değer verilmeye başlandı. Futbolda en çok yapmaktan hoşlandığım şey yüksek baskı yapmak, topu orada almak ve takım arkadaşlarımla buluşturmak.

JORGE JESUS İLE ÇALIŞMAK ZOR

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Zor. Onun kolay bir koç olduğunu söylemeyeceğim ama kariyerimde onunla çalıştığım için mutluyum. Harika bir koç ama onunla her gün çalışabilmek için güçlü bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor. Hayır, öyle anlarım yok. Ama dediğim gibi güçlü bir kişiliğe sahip olmalısınız çünkü o herkesten çok şey talep ediyor ve bu günlük hayatınızda yorucu oluyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI GİBİ

Kulübümüz ve stadyum mahallenin tam ortasında. Mahalle halkı, kulübü çok seviyor. Biraz Fenerbahçe taraftarı gibi ama daha küçük ölçekte kulübe fanatikler.''

BANA FENERBAHÇE'NİN KAPILARINI AÇTI

Çok beğendiğim bir antrenör. Jesus'tan çok farklı, çok sakin. Korkusuz bir hırsı var. Bana Fenerbahçe'nin kapılarını açan oydu, sonsuza kadar minnettar kalacağım, onu çok sevdiğimi biliyor. O harika bir antrenör.

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EVİMİZDE OYNAMAK HARİKAYDI

Türkiye'de açık ara en çok hoşuma giden şey kendi evimizde oynamaktı, bu harikaydı. Tüm arkadaşlarıma ve aileme şunu söyledim: "Buraya gelip görmeniz gerekiyor çünkü bunun ne olduğunu size asla anlatarak açıklayamam." Neyse ki çoğu bunu başardı. Taraftarımız hem beni hem de eşimi büyüledi. Eşim, stadyuma gitmeyi çok severdi.

DERBİLER HARİKAYDI

Değineceğim bir diğer nokta da buydu. Fenerbahçe'nin en iyi yanı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı büyük maçlardı. Harika maçlar oynuyorduk.