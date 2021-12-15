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Miguel Crespo: 'Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü'

#Fenerbahçe#Crespo#Süper Lig
Miguel Crespo: Fenerbahçe, Türkiyenin en büyük kulübü

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Miguel Crespo, önemli açıklamalar yaptı.

Miguel Crespo, ‘Galatasaray maçında attığın galibiyet golünden sonra formun artmaya ve daha fazla forma giymeye başladın. Fenerbahçe’deki ilk 3 ayını nasıl değerlendirirsin?’ şeklindeki soruya, “Fenerbahçe’ye gelmek benim için çok büyük bir değişim ve kariyerimde attığım en büyük adımdı. Transferin son günlerinde transferim gerçekleştiği için takımla kamp süreci geçirememiştim ama fiziksel olarak zaten hazırdım. Takım arkadaşlarımla beraber idman yaptıkça, maçlarda süre aldıkça uyum sağlamaya başladım. Artık alıştım ve kendimi daha rahat hissediyorum. Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu da beni mutlu ediyor. Her maç üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Her gün bir önceki günden daha iyi olmaya çalışıyorum. Bunun yansımalarını da sahada görüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Fenerbahçe’ye, bu güzel aileye çok büyük aidiyet duyuyorum.” cevabını verdi.

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'YARDIM ETMEK İSTİYORUM'

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Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan karşılaşmadaki performansının büyük beğeni toplandığının hatırlatılması üzerine Portekizli futbolcu, “Taraftarımızın desteği ve sevgisi benim için çok önemli. Performansımı takdir etmelerinden dolayı çok mutluyum; ama bir başarı elde edeceksek bunu takım olarak yapacağız. Bütüne baktığımızda bize takım olarak destek vermeleri çok daha elzem. Onların desteği, coşkusu bizim takım olarak yukarı çekiyor. Bizim temel itici gücümüz onların bize olan inancı. Lütfen bu desteği her zaman versinler, bize olan inançlarını korusunlar. Lütfen Fenerbahçe adının geçtiği her yerde onlar pozitif mesajlarıyla Kulübümüzün ve bizlerin yanında olsunlar. Benim bu takım için çok çalışıp daha fazlasını yapmam gerektiğine inanıyorum. Onları çok mutlu etmek istiyorum. Onları mutlu etmek için her gün elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. En önemlisi her zaman Fenerbahçe’nin kazanması. Ben de kulübe mümkün olduğu kadar yardım etmek istiyorum.” diye konuştu.

Miguel Crespo, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçı ile ilgili yöneltilen, ‘Galatasaray derbisini tecrübe ettin, şimdi önümüzde bir diğer İstanbul derbisi olan Beşiktaş maçı var. Maça dair düşüncelerin ve beklentilerin nelerdir?’ sorusuna ise şu cevabı verdi:

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“Zor bir maç olacak biliyoruz ama hazırız. Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz. Beşiktaş maçını bir başlangıç alarak ligin ilk devresinde kalan diğer iki maçımızı da kazanmak ve devre arasına puan tablosunda olabileceğimiz en üst noktada olarak girmek istiyoruz. Süre aldığım takdirde yine her zaman olduğu gibi iyi bir performans ortaya koymak için mücadele edip takımıma katkı sağlamak istiyorum.”

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