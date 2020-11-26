Migros E-Spor Turnuvası'nda ikinci sezon heyecanı

Farklı alanlarda yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katan Migros, e-spor turnuva serilerinin ilkini tamamladı. 6 hafta süren Migros e-spor turnuvalarının ilk sezonu, yaklaşık 15 bin oyun severin katılımıyla gerçekleştirildi. En heyecanlı oyunlara ev sahipliği yapan etkinliklerin hafta birincileri 5 bin Money ödülünü kazanırken, dört farklı dalda toplamda 25 bin TL değerinde Money ödülü sahiplerini buldu. Migros e-spor turnuvaları, ikinci sezonunda da katlanan ödülleriyle devam ediyor.



Oyun severler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Migros e-spor turnuvalarının ikinci sezonu 27 Kasım tarihinde başlıyor. 5 hafta boyunca kesintisiz heyecanın yaşanacağı, 25 bin oyun severin merakla beklediği yeni sezonda, e-sporun popüler oyunları Zula, PubGM ve Fifa kategorileri yer alacak.

Finalleri Root, Tymaron ve Tonbalıklı’nın keyifli sunumuyla 25 – 27 Aralık tarihleri arasında canlı olarak gerçekleştirilecek olan turnuvaların kazananları toplam 55 bin TL değerinde Money ödülünün sahibi olacak.



E-spor Kulüpler Birliği desteğiyle gerçekleşen Migros oyun turnuvalarıyla ilgili tüm detaylara espor.migros.com.tr adresinden ulaşılıyor.