Midtjylland-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland-Real Sociedad Play off turu maçı canlı izle!

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk aşaması heyecanlı karşılaşmalar sahne olacak. Real Sociedad, bu akşam Midtjylland'a konuk oluyor. Her iki ekip de rövanş maçı öncesinde avantajlı olarak sahadan ayrılmak istiyor. İşte Midtjylland-Real Sociedad Avrupa Ligi maçı canlı yayın bilgisi...

MIDTJYLLAND-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Midtjylland ve Real Sociedad, Avrupa Ligi play off turu ilk maçında bu akşam TSİ 20.45'te karşı karşıya geliyor. MCH Arena'da oynanacak müsabaka Tabii Spor 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.