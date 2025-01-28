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Midtjylland - Fenerbahçe maçına Portekizli hakem

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland
Midtjylland - Fenerbahçe maçına Portekizli hakem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 12:27

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

Bu maçta VAR koltuğunda Helder Malheiro oturacakken, AVAR’da ise Fabio Oliveira Melo yer alacak.

Luís Godinho daha önce Türk takımlarının yalnızca 1 maçında düdük çalarken; temsilcimiz Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Midtjylland

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