Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde ya tamam ya da devam diyecek! İşte muhtemel 11’ler

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Midtjylland - Fenerbahçe maçı büyük bir heyecanla bekliyor. Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bu akşam ya tamam ya da devam maçına çıkıyor. Midtjylland - Fenerbahçe maçı yayın kanalı da karşılaşma öncesi merak ediliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Fenerbahçe, 7’nci maçlar sonunda Avrupa Ligi’nde 9 puanla 23’üncü sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanında galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmadan adını Play-Off Turu’na yazdıracak. Peki, Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Midtjylland takımına konuk oluyor. Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Midtjylland: Lossl; Mbabu, Diao, Bech, Bak; Andersson, Sorensen, Castillo; Osorio, Buksa, Simsir

Fenerbahçe: İrfan Can; Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski; İsmail, Fred; İrfan, Tadic, Maximin; En Nesyri

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, bugün galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak. Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MOURİNHO TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

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TUR MAÇINA BEKSİZ ÇIKACAK

Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek. Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.