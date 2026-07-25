Midtjylland - Beşiktaş maçına İngiliz hakem!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.

İki takım arasındaki mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Brooks'un yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Neil Davies ile Nick Greenhalgh yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Thomas Bramall olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Peter Bankes ve Matthew Donohue görev alacak.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk maçı Orkun Kökçü'nün attığı golle 1-0 kazanmıştı.