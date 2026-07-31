Midtjylland-Beşiktaş maçı sonrası yönetime mesaj: Transferle artmalı!

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı.

Müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım, üst üste ataklardan skor çıkaramadı. Danimarka ekibinin iki kez topu direkten dönerken siyah-beyazlılar ise pozisyona girmekte zorlandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar devreye 0-0 berabere girdi.

İkinci yarıda Midtjylland'ın 10 kişi kalmasıyla üst üste pozisyonlar üreten Beşiktaş, Milot Rashica'nın oyuna alınmasından kısa süre sonra attığı golle turun kapısını araladı: 1-0.

Kaptan Orkun Kökçü'nün 76. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turuna yükseldi.

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Beşiktaş'ın 3. eleme turunda rakibi, Tromsö'yü 1-0 ve 3-1'lik skorlarla geçen Çekya takımı Hradec Kralove oldu.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: OFANSİF KALİTENİN ARTIRILMASI ŞART!

Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, siyah beyazlıları maç sonrası değerlendirdi.

İşte o yazı;

Gol yemeden kazanmak güzel ama...

Beşiktaş'ın Midtylland karşısında iki maçı da gol yemeden kazanarak tur atlaması ciddi bir başarı. Henüz sezonun ilk resmi maçları ve temmuz ayında bir Danimarka temsilcisiyle oynamak hiç de kolay değil. Teknik direktör Vincenzo İtaliano gerçekten de iyi bir başlangıç yaptı.

Dün Beşiktaş’ın ilk yarıda iyi bir futbol sergilediğini söylemek mümkün değil, Midtylland sert ve fizikli bir takım ve dün ilk yarıda Beşiktaş’ın oyun kurmasına izin vermedi. İlk yarıda rakibin 2 topunun direkten dönmesi ve gol yemeden soyunma odasına gitmemiz bizim için şanstı. Özellikle de Rıdvan ve İlhan’ın oynadığı sol kanadımızdan açıklar verdik. Ancak ikinci yarıda daha kararlı ve topu daha iyi kullanan bir Beşiktaş gördük.

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ORKUN KÖKÇÜ TAKIMI ÇOK iYi ORGANiZE ETTi

Danimarka temsilcisinin 53’te 10 kişi kalmasından sonra da oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş’a geçti. Orkun’un direkten dönen harika şutu gelecek olan golün ilk müjdecisiydi. Kaptan, rakip yarı sahada bir orkestra şefi gibi oyunu çok iyi organize etti ve dikine paslarla takımı öne taşıdı. Olaitan’ın asistiyle savunma arkasına etkili bir koşu yapan Milot Rashica oyuna girdikten hemen sonra golü attı ve Beşiktaş için tur kapısını ardına kadar araladı. Golden sonra daha güvenli ve rahat oynayan takımımız son bölümde Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle de maçı rahat bir tempoda bitirip turu kutladı.

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GÜÇLÜ PRES YAPAMIYOR

Italiano'nun takımı belki henüz istenilen güçlü presi yapamıyor ancak şunu net bir şekilde gördük ki top rakipteyken rakibin pas açılarını ve kanallarını kapatmaya yönelik çalışmalar yapılmış. Ayrıca 2’nci bölgede yapılan ani şok presler ile kazanılan toplar da rakipler için çok öldürücü olacak. Beşiktaş, dün top rakipteyken bu 2 uygulamayı başarıyla yaptı.

Dün savunmada Djalo ve Emirhan kusursuz oynadılar. Djalo çok güvenli, ayağı iyi ve pozisyon bilgisi yüksek bir stoper. Orta alanda Salih Özcan müthiş bir fizik kaliteye ve enerjiye sahip. Çok çalışıyor, topu biraz daha iyi kullanırsa çok daha faydalı olacaktır. Orkun Kökçü yine sahanın en iyilerindendi. Olaitan oyun bilgisini artırırsa çok önemli ve çok yönlü bir orta saha oyuncusuna dönüşecek.

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EN ÇOK ALEXANDER NÜBEL’i BEĞENDiM

Dün en beğendiğim oyuncuların başında ise kaleci Nübel geldi. Savunma arkasına atılan toplardaki doğru çıkışlarıyla adeta sarkık bir libero gibi ve Beşiktaş’ın yıllar sonra güven veren bir kalecisi var. Genç İlhan dün penaltıyı kazandırdı ve çok da çalışkan ancak hem oyun bilgisi hem de fizik gücü henüz bu seviye için yeterli değil. Zamana ihtiyacı var. Beşiktaş’ın ofansif kalitesi yapılacak transferle kesinlikle artmalı, disiplinli oyun bu turu geçerken göz ardı edilmemesi gereken en büyük artısı oldu. Bu da İtaliano’ya yazar.