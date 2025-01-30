Midtjylland 2-2 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi maçı özeti)

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Danimarka'daki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve sarı-lacivertliler, play-off turuna kalmaya hak kazandı.

Ev sahibi takım, 27. dakikada Diao ile öne geçerken yanıt 39. dakikada En-Nesyri'den geldi.

Fenerbahçe, 47. dakikada Dzeko'nun kaydettiği golle geri dönerken son sözü 86. dakikada Andreasen söyledi.

Bu sonuçla birlikte puanı 10 olan Fenerbahçe, 24. sıradan play-off turuna katılmaya hak kazandı. Midtjylland ise ligi 11 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Szymanski’nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Dzeko’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

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23. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Szymanski’nin pasında ceza sahası içinde Tadic'in şutunda top dışarı gitti.

27. dakikada Aral Şimşir'in sol kanattan ortasında arka direkte bulunan Diao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Dzeko'nun ara pasında kaleci Lössl ile karşı karşıya kalan En-Nesyri’nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada soldan Szymanski’nin ortasında ön direkte Dzeko’nun dokunuşunda top ağlara gitti. 1-2

62. dakikada kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Andersson’un şutunda İrfan gole izin vermedi.

86. dakikada Midtjylland’ın kullandığı taç atışında Fred’in sektirdiği topa gelişine vuran Andreasen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2