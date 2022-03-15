Middlesbrough maçına bilet satamayan Chelsea'den geri adım! Seyircisiz oynama talebi...

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Middlesbrough ile oynayacağı FA Cup çeyrek final maçına bilet satmama kararı almış ve maçın seyircisiz oynanması için başvuruda bulunmuştu. Roman Abramovich'in takımı, başvurusunu geri çekti.

Londra temsilcisi ayrıca sportif şartlarda eşitlik ilkesinden yola çıkarak Middlesbrough mücadelesinin seyircisiz oynanması yönünde İngiltere Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmuştu. Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle federasyon, kulübün bilet satmasını yasaklamıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyon ile Chelsea arasındaki yapıcı görüşmelerin ardından kulüp, çeyrek final maçı için yaptığı seyircisiz oynama başvurusunu geri çekti" ifadeleri kullanıldı.

HÜKÜMETTEN SERT YANIT

İngiliz Hükümeti, Chelsea'nin Middlesbrough maçını seyircisiz oynamak için İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurmasına sert çıktı.

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İsmi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, "Chelsea'nın işleyişine devam edebilmesi için adeta zamanla yarışıyoruz. Tabi ki Chelsea'nin taraftarı önünde maç yapmasına karşı değiliz ancak söz konusu yaptırımlar çerçevesinde bilet satışından gelir elde etmelerine izin veremeyiz. Chelsea sıradan bir maçı birkaç bin taraftarının önünde oynayamama konusunda endişelenmek yerine kulübün savaş yanlısı biriyle bağlantısı olmayan birinin yönetimine geçmesi konusunda endişelenmeli." dedi.