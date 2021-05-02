Microsoft, Windows Mağazası kesintisini %12’ye düşürdü

Microsoft, Windows Mağazası’ndan aldığı payı düşüreceğini açıklayarak bilgisayar oyunculuğunu sarsacak büyük bir adım attı. Yazılım devi, 1 Ağustos itibariyle payını %30’dan %12’ye düşüreceğini açıkladı. Bu, Steam ile rekabet etmek için, geliştiricilerin ve stüdyoların Windows Mağazasına daha fazla PC oyunu getirebilmeleri için çok net bir hareket.

Microsoft Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, “Oyun geliştiricileri, oyuncularımıza harika oyunlar getirmenin merkezinde yer alıyor ve onların platformlarımızda daha fazla başarı elde etmesini istiyoruz. Net ve koşulsuz bir gelir dağılımının geliştiricilerin daha fazla oyuncuya daha fazla oyun ulaştırılmasını ve bunu yaparken daha fazla ticari başarı elde edebilmesini sağlayacak.” dedi.

Bu değişiklikler Microsoft Mağazası üstünden yapılacak Xbox oyunu satışlarından alınan gelir payını etkilemeyecek, yalnızca PC oyunları için değişikliğe gidilecek. Microsoft konsol oyunu satışlarından neden %30 pay almaya devam edeceği ile ilgili bir açıklama yapmamış olsa da, bu konsol pazarı iş modelinin bilgisayara göre tamamen farklı oluşundan kaynaklanıyor olabilir. Microsoft, Sony ve Nintendo, konsolları daha uygun fiyatlı hale getirmek için donanımlarına mali destek sağlıyor ve yazılımları, satışlarında %30’luk bir pay almak şartı ile pazarlama fırsatı sunuyor.

Microsoft’un yaptığı bu önemli hamle, kendi mağazalarını da Epic Games’in sunduğu %12’lik pay ile eşitlemiş oluyor. Bu da Steam mağazasındaki kesintiyi azaltmak için Valve üstünde büyük bir baskı oluşturacak. Valve oyun satışlarından %30’luk bir pay almaya devam ediyor, satışlar 10 Milyon Dolara ulaştığı zaman aldığı payı %25’e, 50 Milyon Dolara ulaştığında ise aldığı payı %20’ye düşürüyor.

Bu daha büyük gelir kesintisine rağmen Steam, geliştiriciler arasında akıl ve pazar payına hakim olmaya devam ediyor, ancak çoğu kişi %30’luk bir kesintinin adil olmadığını düşünüyor. 3000 oyun endüstrisi uzmanının katıldığı bir ankete göre çoğu oyun geliştiricisi Steam’in %30’luk kesintiyi hak edecek bir hamle yapmadığını düşünüyor. Microsoft’un bu hamlesi Valve üstündeki baskıyı arttıracaktır.

Steam ile mücadele etmek her şeye rağmen hala zor bir hamle. Hem Epic Games hem de Microsoft, Steam ile mücadele edebilmek için oyun geliştiricilerinin oyunlarını kendi mağazalarında çıkaracak şekilde hamlelerde bulundu. Epic Games, geliştiricileri cezbetmek için kendi mağazalarına özel oyun çıkarmayı denedi, ancak Microsoft’un mücadelelerinin büyük bir kısmı geçmişte oyun geliştiricilerini UWP kullanmaya zorlamakla ve bugün var olan korkunç Windows Mağazası uygulamasıyla ilgiliydi.

Microsoft birkaç yıl önce yaptığı hatayı anlayarak geleneksel win32 oyunlarını desteklemeye başladı, ancak bu değişiklik tek başına Windows Mağazasının Steam ile rekabet etmesi için yeterli olmadı. Bu %12’lik pay alma değişikliği ise daha fazla geliştiricinin Windows Mağazasına oyun getirmesine yardımcı olacaktır. Özellikle de Microsoft bu mağazanın kullanıcılar için olan kötü deneyimini iyileştirmeyi başarabilirse.

Booty ise bunu vaat ettiklerini, “Gelişmiş yükleme güvenliği ve önümüzdeki aylarda artırılmış indirme hızları.” cümlesi ile belirtiyor. Ayrıca Microsoft, Windows mağazası için geliştiricilerin Windows işletim sistemi için geliştirilmiş herhangi bir uygulamanın mağazaya eklenebilmesinin önünü açabilecek bir revizyon üzerinde çalıştığını da bildirdi, buna Chrome ve Firefox gibi internet tarayıcıları da dahil. Bu mağaza iyileştirmeleri dahilinde üçüncü parti yazılımcıların da bu platformu kullanmalarına izin verilebilir ve bu %12’lik kesintinin yanında büyük bir değişim olur.

Microsoft’un bilgisayar oyunları için kendi platformunu geliştirmesi için mağaza dışında da geliştirmeler yapması gerekmekte. Xbox Game Bar güzel bir geliştirme olsa bile Steam ve Discord gibi servisler Microsoft’un alternatiflerinden çok daha popüler. Dünyanın en büyük firmaları oyunlarda hileye ve korsana karşı önlem almak için mücadele ediyor, Windows Mağazası ise stüdyoların oyunlarını koruyabilmesi için yeterince destekte bulunmuyor.

Booty: "Hala yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz, ancak hem PC oyuncularının hem de PC oyun geliştiricilerinin yanıtlarına dayanarak, yaptığımız yatırımlarla bu topluluk için doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyoruz." dedi. Microsoft’un önümüzdeki aylarda PC için yapacakları geliştirmelerin planları ve genel Windows geliştirmeleri gibi paylaşacak bir çok haberi var. Booty, “Tüm PC ekosistemindeki çalışmalarımızın endüstriyi ileriye taşıyacak ve dünyanın her yerinden daha fazla oyuncuya harika oyunlar getirecek bir şekilde bir araya gelme potansiyeline sahip olduğu” söylemi ile birlikte 2021’in ikinci yarısının umut verebileceğini belirtiyor.