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Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Microsoft, espora giriş mi yapıyor?

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Microsoft, espora giriş mi yapıyor?
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Smash.gg’nin sitesinde yaptığı açıklamayla Microsoft’un espor alanına büyük yatırımlar yapacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

Söylenenlere göre teknoloji firması Microsoft, Smash.gg isminde bir espor turnuva organizasyon sitesini satın aldı. İnternet sitesi bunu, girişte yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sitede yapılan açıklama şu şekilde: “2015’te bu işe başladığımızdan beri hedefimiz insanların sevdikleri oyunlar için aktif espor sahnesi yaratmaktı. Bugün var olan ilişkilerimizi güçlendirmemize ve yeni fırsatlar keşfetmemize yardımcı olacak Microsoft’a katılarak bu yolculuktaki bir sonraki adımımı atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Smash.gg selfservis bir espor platformu olarak hizmet vermeye devam edecek.”

Microsoft, espora giriş mi yapıyor

Henüz Microsoft konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmamış olsa da yürütülen tahminler Halo ve Killer Instinct gibi popüler Xbox oyunları için turnuvalar gerçekleştirilecek olması yönünde.

İsminden de anlaşılabileceği gibi Smash.gg, Super Smash Bros oyuncularının daha iyi bir turnuva ortamına sahip olması amacıyla başlamış bir projeydi. Kullanıcılarının artmasıyla oyun portföyünü  genişleterek Brawlhalla, Rivals and Aether, Street Fighter V ve Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 gibi oyunları da bünyesine katarak büyümüştü.

Bundan sonra gözler Microsoft’tan gelecek açıklamalara çevrilmişken bu habere Microsoft’un espor alanına kesim bir giriş yapacağı şeklinde yaklaşılıyor.

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