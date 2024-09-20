Michy Batshuayi'nin derbi sabırsızlığı

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Galatasaray'da forma giyen Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi paylaşım yaptı.

Dragon Ball karakteri Majin Buu’nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşan Batshuayi, kum saatine yer verdi.

Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye gol atmak istediğini kaydeden Batshuayi'nin, derbi için sabırsızlandığı bu paylaşımla bir kez daha görüldü.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

"DERBİ ÖNCESİNDE GÜVEN KAZANDIK"

Derbi öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Michy Batshuayi, "İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık. Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor." şeklinde konuşmuştu.

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"DERBİ BENİM İÇİN ÖZEL"

Eski takımına karşı özel bir maça çıkacağını kaydeden Michy Batshuayi, "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim." demişti.