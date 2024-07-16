Michy Batshuayi'den transfer için olay itiraf: 'Galatasaray birkaç seneden beri istiyordu!'

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Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi, sarı - kırmızılıların Slovenya kampında açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Belçikalı golcü; transfer sürecine dair itirafta bulunurken, kamp dönemiyle ilgili de önemli ifadeler kullandı.

İşte Batshuayi'nin sözleri:

"GALATASARAY BİRKAÇ SENEDEN BERİ İSTİYORDU"

"Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti, Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum. Yönetim gerekenleri yaptı ve ben de Galatasaray'dayım."

"MAURO İLE ÖZELLİKLERİM FARKLI"

"İyi olan taraf iki oyuncunun iyi işler yapmasıyla beraber takım içindeki seviyenin yükselmesidir. Bu da takıma olumlu yansır. Icardi büyük bir oyuncu. Çok kaliteli biri. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben güçlü ve hızlıyım, onun oyun vizyonu geniş. Gol atmak için uygun bir ortam. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz. Bunun hocaya ve takıma yansıması pozitif olacak. Birbirimizle anlaşırsak sonuçları güzel olacak. Kampta bu ilişkinin gelişmesi ve uyumu için çalışıyoruz."

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"HOCAMIZA HERKES ÇOK GÜVENİYOR"

"İki forvet daha iyi, tek forvet zor oluyor. Bazen forvetler tek oynar, 2-3 defansla birlikte oynar. Bu kilidi açmak için ikili oynamak daha kolay oluyor. Maça göre değişiklikler olabilir. Hocamıza herkes çok güveniyor. En doğru çözümü bulacağına inanıyorum."

"ÖNEMLİ MAÇLARDA ÖNEMLİ GOLLER ATMAK İSTİYORUM"

"Ben bir forvetim, forvet için her maç gol atmak çok önemlidir. Bu benim için de geçerli. Takım için önemli olmak istiyorum. Bunun için önemli maçlarda önemli goller atmak istiyorum."

"FAVORİM ARDA GÜLER"

"Türk futbolu gelişiyor. İyi bir jenerasyon var. Birlikte kupalar kazanacaktır, inanıyorum. Türk olarak favori oyuncum tabii ki Arda Güler."