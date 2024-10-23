Michy Batshuayi'den olay transfer itirafı: Okan Buruk, 3-4 sezondur beni arıyordu

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Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı - lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, UEFA TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı - kırmızılılara transfer süreciyle ilgili itiraflarda bulunan golcü oyuncu, taraftarlar için de övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Michy Batshuayi'nin sözleri;

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

"İstanbul çok güzel bir şehir. Eşsiz anıtları, çok güzel yerleri ve muhteşem restoranları var. Futbol bu ülke için çok önemli. Kendimi evimde hissediyorum, ailem de öyle. Bu benim için en önemli şeylerden biri."

"OKAN BURUK, 3-4 SEZONDUR BENİ ARIYORDU"

Galatasaray'a transfer olmaktan pişman olmadığını söyleyen Belçikalı, "İlginç olan şey, Okan Buruk ile 3 ya da 4 sezondur konuşuyor olmamdı. Her yaz FaceTime üzerinden görüşürdük. Kendi kendime 'Şimdi ta zamanı, yapalım' dedim. Bana ne kadar güvendiğini, ne kadar istediğini gösterdi. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu 3-4 yaz üst üste araması alışıldık bir durum değildir. Ben de kendime bu yüzden doğru zaman dedim. Bu kararımdan pişman değilim."

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"EŞSİZ BİR ATMOSFER"

Galatasaray'daki atmosferin kendisini şok ettiğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Stadyum ve taraftarlar beni şok etti. Atmosferin farkındaydım ama kendi gözlerimle görmek, Galatasaray oyuncusu olarak bunu yaşamak çok eşsiz."