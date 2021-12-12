Michy Batshuayi'den galibiyet sözleri! "Öz güvenimiz için faydalı oldu"

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Özgüven açısından önemli bir galibiyet olduğunu kaydeden Michy Batshuayi, "Benim için güzel gündü ama bunu umursamıyorum. Beşiktaş'ın kazanması daha önemliydi. Öz güvenimiz için faydalı bir maç oldu. Sezonun kalanı için çok güzel bir sonuç. Bugün bir reaksiyon verdik. Art arda oynayacağımız maçlar var. Orada da devam etmeliyiz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini, reaksiyon vermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Bunu yaptık. Sezonun geri kalanı için özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi." diye konuştu.