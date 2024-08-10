Michy Batshuayi’den aslan gibi açılış

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Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi dün Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek hem Türk futbol tarihine geçti hem de sarı kırmızılılara galibiyeti getiren isim oldu.

LiGDEKi 39. GOLÜ

Teknik direktör Okan Buruk’un Leo Dubois’nın yerine sahaya sürdüğü Belçikalı futbolcu Süper Lig tarihinde Üç Büyükler’in formasını giyen ilk yabancı oldu.

Beşiktaş formasıyla 33, F.Bahçe formasıyla 46 karşılaşmada görev yapan Batshuayi 90. dakikada kafa ile ağları sarsarak çıktığı ilk lig maçında takımına galibiyeti getirdi. Belçikalı yıldızın Süper Lig’de attığı son 10 golün 8’i oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi. Batshuayi maç sonu ise “İlk maçıma çıktım ve golümü attım. İlk 11’i zorlamak istiyorum. Sahada da iyi performans gösterip daha iyisini yapmak istiyorum” dedi.