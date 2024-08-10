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Michy Batshuayi’den aslan gibi açılış

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#Galatasaray#Hatayspor#Michy Batshuayi
Michy Batshuayi’den aslan gibi açılış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

3 büyükte de oynayan ilk yabancı tarihe geçtiği maçta G.Saray’ın kurtarıcısı oldu. 70. dakikada Dubois’nın yerine giren Belçikalı 90. dakikada sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu. Batshuayi’nin ligdeki son 10 golünün 8’i sonradan girdiği maçlarda geldi.

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Galatasaray’ın yeni transferi Michy Batshuayi dün Hatayspor maçının 70. dakikasında oyuna girerek hem Türk futbol tarihine geçti hem de sarı kırmızılılara galibiyeti getiren isim oldu.

LiGDEKi 39. GOLÜ

Teknik direktör Okan Buruk’un Leo Dubois’nın yerine sahaya sürdüğü Belçikalı futbolcu Süper Lig tarihinde Üç Büyükler’in formasını giyen ilk yabancı oldu. 

Beşiktaş formasıyla 33, F.Bahçe formasıyla 46 karşılaşmada görev yapan Batshuayi 90. dakikada kafa ile ağları sarsarak çıktığı ilk lig maçında takımına galibiyeti getirdi. Belçikalı yıldızın Süper Lig’de attığı son 10 golün 8’i oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi. Batshuayi maç sonu ise “İlk maçıma çıktım ve golümü attım. İlk 11’i zorlamak istiyorum. Sahada da iyi performans gösterip daha iyisini yapmak istiyorum” dedi.

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#Galatasaray#Hatayspor#Michy Batshuayi

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