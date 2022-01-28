Michy Batshuayi'den Ahmet Nur Çebi'ye: 'Gol kralı Beşiktaş'tan çıkacak'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden saatler sonra ilk paylaşım Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım#Ece Erken
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Biz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü oldukBiz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü olduk#Ece Erken
Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphaneGeri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane#Geri Dönüşüm
Karanlık Nuri sorguda Hablemitoğlu cinayetinin karakutusuKaranlık Nuri sorguda! Hablemitoğlu cinayetinin 'karakutusu'#Necip Hablemitoğlu
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
Seçim tarihini belirleyecek gelişmeSeçim tarihini belirleyecek gelişme#CHP
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
İlk görüşte aşk... 10 günde evlendilerİlk görüşte aşk... 10 günde evlendiler!#Deniz Marşan
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Ukraynalının en büyük endişesi: Rusya işgal eder miUkraynalının en büyük endişesi: Rusya işgal eder mi?#Ukrayna
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Michy Batshuayi'den Ahmet Nur Çebi'ye: 'Gol kralı Beşiktaş'tan çıkacak'

#Beşiktaş#Batshuayi#Çebi
Michy Batshuayiden Ahmet Nur Çebiye: Gol kralı Beşiktaştan çıkacak
İsmail ER

Antalya kampında Çebi ile sohbet eden Batshuayi, “Şanssız günler geride kaldı. Benim gibi Larin de çok formda. Bu sezon gol kralı Beşiktaş’tan çıkacak” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta bu sezonun en golcü ismi olan Michy Batshuayi, başarı grafiğinin yükselerek devam edeceğini söyledi.

Antalya kampında kendilerini yalnız bırakmayan başkan Ahmet Nur Çebi ile sohbet eden Belçikalı futbolcu, siyah beyazlı takıma geldiği günden bu yana en formda olduğu dönemi yaşadığını belirterek, “Ben, kariyerim boyunca oynadığım tüm kulüplerde elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Beşiktaş’a da faydalı olmak için tüm gücümle mücadele ediyorum. Bu sezon çok fazla gol kaçırdığım için sizi üzdüğümü biliyorum ama o şanssız günler geride kaldı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim gibi Cyle Larin de çok formda. Bu sezon gol kralı Beşiktaş’tan çıkacak, buna inanıyorum” dedi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş Süper Lig hazırlıklarına 10 eksikle başladıBeşiktaş Süper Lig hazırlıklarına 10 eksikle başladıHaberi Görüntüle

BATSHUAYI 9, LARIN 7 GOL ATTI

Michy Batshuayi, toplam 9 gol, 4 asistle Beşiktaş’ta skora en fazla katkı yapan isim olurken, Cyle Larin 7 gol, 1 asistle ikinci sırada yer alıyor.

Haberin Devamı

Bu arada Antalya kampını sürdüren siyah beyazlılarda dün, teknik direktör Önder Karaveli, forvet oyuncuları Batshuayi, Larin ve Kenan’a özel gol çalışmasını yaptırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Batshuayi#Çebi

BAKMADAN GEÇME!

Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı

BAKMADAN GEÇME!

Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı