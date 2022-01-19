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Michy Batshuayi'den 9 puan

#Beşiktaş#Michy Batshuayi#Süper Lig
Michy Batshuayiden 9 puan

Kartal’ın Belçikalı golcüsü, attığı gollerle siyah beyazlıları taşıyor. Süper Lig’deki üst üste 3 maçta da fileleri sarsan tecrübeli yıldız, Beşiktaş’taki toplam gol sayısını 9’a yükseltirken, 4 de asist yaparak 13 gole katkı sağladı.

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Karagümrük karşısında maçın tek golünü kaydeden Michy Batshuayi, attığı gollerle Beşiktaş’a Süper Lig’de tam 9 puan kazandırmayı başardı. 3-2 biten Antalya karşılaşmasında 1 gol atan ve 2 puan getiren Belçikalı futbolcu, 4-2 galip gelinen Kayseri müsabakasında da 2 golle 2 puanı Kartal’a kazandırdı. 2-2 tamamlanan ilk yarıdaki Rize maçında 1 golle 1 puana katkı sunan Batshuayi, 1-0’lık skorla Beşiktaş’ın kazandığı Gaziantep ve Karagümrük karşılaşmalarında da golleri atan isim olarak bu 2 maçta da 2’şer puan getirmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu toplamda siyah beyazlılara 9 puanlık direkt katkı verdi.

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Bununla beraber Beşiktaşlı golcü futbolcu, İngiltere Premier Lig’de Chelsea forması giydiği Mayıs 2017 tarihinin ardından ilk kez üst üste 3 lig müsabakasında da ağları sarstı. Süper Lig’de bu sezon toplamda 9 gol atmayı başaran Michy Batshuayi, yaptığı 4 asistle de 13 golün altına direkt olarak imza attı ve Beşiktaş’ın hücum hattındaki en önemli silahı olarak ön plana çıktı.

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#Beşiktaş#Michy Batshuayi#Süper Lig

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