Michy Batshuayi'den 9 puan

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Karagümrük karşısında maçın tek golünü kaydeden Michy Batshuayi, attığı gollerle Beşiktaş’a Süper Lig’de tam 9 puan kazandırmayı başardı. 3-2 biten Antalya karşılaşmasında 1 gol atan ve 2 puan getiren Belçikalı futbolcu, 4-2 galip gelinen Kayseri müsabakasında da 2 golle 2 puanı Kartal’a kazandırdı. 2-2 tamamlanan ilk yarıdaki Rize maçında 1 golle 1 puana katkı sunan Batshuayi, 1-0’lık skorla Beşiktaş’ın kazandığı Gaziantep ve Karagümrük karşılaşmalarında da golleri atan isim olarak bu 2 maçta da 2’şer puan getirmeyi başardı. 28 yaşındaki futbolcu toplamda siyah beyazlılara 9 puanlık direkt katkı verdi.

4 YIL SONRA iLKi BAŞARDI

Bununla beraber Beşiktaşlı golcü futbolcu, İngiltere Premier Lig’de Chelsea forması giydiği Mayıs 2017 tarihinin ardından ilk kez üst üste 3 lig müsabakasında da ağları sarstı. Süper Lig’de bu sezon toplamda 9 gol atmayı başaran Michy Batshuayi, yaptığı 4 asistle de 13 golün altına direkt olarak imza attı ve Beşiktaş’ın hücum hattındaki en önemli silahı olarak ön plana çıktı.