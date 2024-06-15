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Michy Batshuayi'de yeni gelişme! Mourinho devreye girdi

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi
Michy Batshuayide yeni gelişme Mourinho devreye girdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 18:20

Fenerbahçe'nin sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin geleceği henüz netlik kazanmazken yeni bir gelişme daha yaşandı.

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'den maaşında indirim yapması isteği kabul görmezken transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE İNDİRİM İSTEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kalmak istiyor ve düzenini bozmak istemiyor. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Batshuayi'den maaşında indirim yapması yönündeki isteği oyuncu tarafından kabul görmedi.

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MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Öte yandan haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Michy Batshuayi ile bir görüşme yaptığı ve Belçikalı oyuncunun takımda kalmasını istediği kaydedildi. Batshuayi ve ailesinin ise yeni doğacak çocukları sebebiyle İstanbul'dan ayrılmamayı öncelik olarak belirledikleri belirtildi.

OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ

Haberde, Batshuayi'nin mevcut sözleşmesinde yer alan 1 yıllık uzama opsiyonun ise şarta bağlı olduğu ve Batshuayi'nin yeterli maça çıkamaması sebebiyle sözleşmenin otomatik uzaması ihtimalinin ortadan kalktığı ifade edildi.

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49 GOLE KATKI YAPTI

Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığı 2 sezonda çıktığı 75 maçta 44 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Michy Batshuayi

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