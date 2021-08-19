Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta! Kiralama bedeli...

Spor Servisi / İsmail ER - Süper Lig’de çifte kupalı sezonun ardından 2021- 22’ye de Rize’yi yenerek giren Beşiktaş, transferde de ayağını gazdan çekmiyor.

Siyah beyazlılar santrfor bölgesi için her konuda anlaşmaya vararak İstanbul’a getirdiği Michy Batshuayi’yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Belçikalı oyuncu için Premier Lig ekibi Chelsea’ye 2021- 2022 sezonu için net 150 bin Euro kiralama bedeli ödeneceği belirtildi. Bununla beraber yapılan açıklamada Michy Batshuayi’ye ise 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verileceği ifade edildi.

Tanıtım videosu büyük ilgi çekti

Siyah beyazlılar, ünlü futbolcu için tanıtım videosu hazırladı. ‘Batsman’ lakaplı futbolcu için süper kahraman ‘Batman’in konseptinde hazırlanan videoda, Batshuayi, yavaş yavaş Vodafone Park’ın çimlerine ayak bastı. Tecrübeli golcü, “Batsman yükseliyor” başlığı ile paylaşılan söz konusu tanıtım videosunda, “Pozisyona girmeden dahi gol atabilirim. Bana göre karambol anları bile penaltılar kadar nettir. Ben neyim? Ben Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şeyim” ifadelerini kullandı. Hazırlanan tanıtım videosu siyah beyazlı taraftarlar arasında sosyal medyada büyük ilgi çekerken, kısa süre içerisinde on binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

Kartal'ın bu sezonki 8. transferi oldu

Kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Crystal Palace ve Valencia formaları giyen Michy Batshuayi, Belçika Milli Takımı ile görev yaptığı 35 karşılaşmada fileleri 22 kez havalandırdı. Bununla beraber siyah beyazlılar, Batshuayi ile beraber toplamda 8. transferini gerçekleştirmiş oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, daha önce Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Valentin Rosier, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal ve Mert Günok’u kadrosuna katmıştı. Siyah beyazlıların şimdi stoper bölgesi için de bir transfer gerçekleştirip, daha sonra ise transferi noktalaması bekleniyor.