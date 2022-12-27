Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Michy Batshuayi: "Reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#King
Michy Batshuayi: Reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 23:04

Fenerbahçeli golcüler Michy Batshuayi ve Joshua King, 4-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Hatayspor'u 4 golle geçerken oyuncular Batshuayi ve King açıklamalar yaptı.

Takımdaki forvetler hakkında konuşan Batshuayi, "İyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk. Hem defansif, hem taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bana göre iyi bir oyun sergiledik. Çok mutluyum Joshua King adına. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Güçlü geri döndü. Kalitesini gösterdi. Bugün de gollerini attı. Takım için oldukça yararlı bir durum. Serdar Dursun için de öyle. O da golünü attı. İkisi adına çok mutluyum. Umuyorum ki hep birlikte böyle devam ederiz." dedi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçenin hücum hattı yanıyor Hatayspor karşısında birçok ilk yaşandı...Fenerbahçe'nin hücum hattı yanıyor! Hatayspor karşısında birçok ilk yaşandı...Haberi görüntüle

Trabzonspor yenilgisinin ardından reaksiyon verdikleri için mutlu olduklarını kaydeden King, "Son maçta aldığımız mağlubiyetten sonra iyi bir cevap vermeliydik. İyi bir oyun sergiledik. Böyle devam etmeliyiz. Tek maç üzerinden değerlendirmemek gerekiyor, lig uzun bir maraton. Bundan sonraki maç için çalışacağız. Bana göre kim oynarsa oynasın; Michy, Enner, Serdar Dursun... Beraber çalışıyoruz. İyi bir partnerlik ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün de gollerimizi attık. Serdar Dursun da attı, onun için mutluyum. Santrforlar için gol atmak önemli. Ancak bu şekilde özgüven kazanır. Şanslıyım ki etrafımda iyi oyuncular var. Fenerbahçe'de oynadığım futboldan çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesustan Hatayspor maçı sözleriFenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus'tan Hatayspor maçı sözleri! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#King

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki