Michy Batshuayi konuştu: Şampiyonlar Ligi çok önemli! Galatasaray beni çağırınca...

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Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi Michy Batshuayi olmuştu. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.

Michy Batshuayi için bugün imza töreni düzenlendi. 30 yaşındaki golcü, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

"SIKLIKLA ŞAMPİYON OLAN BİR KULÜP"

Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük bir kulüp. Sıklıkla şampiyon olan bir kulüp ve bu durum bir oyuncu için çok önemli.

Galatasaray zaten birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın da yardımıyla bu formayı giyeceğim, gurur duyuyorum.

"BAZILARI MEMNUN OLUYOR, BAZILARI OLMUYOR"

Futbolun güzelliği burada bazıları memnun oluyor, bazıları memnun olmuyor. Bu durumdaki en önemli şey, benim memnun olmam. Bu durumdan ailem de çok memnun. Galatasaray'ın bana duymuş olduğu güvene karşılık, çok çalışıp iyi sonuçlar almaya devam edeceğim.

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"GALATASARAY BENİ ÇAĞIRDI ÇÜNKÜ..."

Benim için çok büyük bir onur. Türkiye Ligi her geçen gün daha da iyi hale gelen bir lig. Benim şu anda 3 büyük kulüpte deneyimim oldu. Bu açıdan çok mutluyum, çok büyük bir onur. Benim açımdan çok farklılık yaratmıyor. Benim çok büyük bir misyonum var. Galatasaray benim olumlu performans göstermem için buraya çağırdı ve bana güven duydu. Buna karşılık yapmam gerekenleri yerine getireceğim.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum ve herkes çok deneyimli oyuncu olduğumu biliyor. Tüm turnuvalarda oynadım, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Ayrıca bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak.

"MERTENS İLE KONUŞTUM"

Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Çok mutluyum, daha çok çalışıp daha çok gol atma isteği veriyor bana.

Bazı oyuncularla konuştum. Dries Mertens, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech'i zaten tanıyorum. Bu önemli bir durum, diğer oyuncularla tanışacağım. En iyi şartlarda çalışıp, maçları kazanmak için birbirimizi iyi bir şekilde tanımamız çok önemli diye düşünüyorum.

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44 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Galatasaray'ın yeni golcüsü Batshuayi, Sarı-kırmızılı takımda 44 numaralı formayı giyecek. Belçikalı yıldız daha önce Borussia Dortmund'da da 44 numarayı giymişti.