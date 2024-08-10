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Michy Batshuayi: Icardi penaltıda topu bana vermek istedi

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Batshuayi
Michy Batshuayi: Icardi penaltıda topu bana vermek istedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 00:21

Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Michy Batshuayi, takım olarak en iyi durumda olmadıklarını ancak çok çalışıp daha iyi galibiyetler alacaklarını belirtti.

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Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 2-1 kazandıkları Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Attığı golden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Batshuayi, "Sahaya ilk girişim ve golüm. Aynı zamanda ilk kazandığımız maç. Bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız önünde de bunu yapmaktan mutluyum. Bugün izlediğiniz Galatasaray, en iyi Galatasaray değildi. Daha çok çalışıp daha iyi galibiyetler alacağız." dedi.

Görevinin gol atmak olduğunu belirten Batshuayi, "Fenerbahçe'de de oyuna sonradan girsem veya ilk 11'de başlasam hep gol attım. Sahaya girip işimi yaparım ve golümü atıp karşı takımın defansının canını yakarım." diye konuştu.

"ICARDİ ZEKİ BİR OYUNCU"

Icardi ile arasındaki uyuma değinen Belçikalı golcü, "Icardi ile oynamak çok kolay. Penaltı olduğunda topu bana vermek istedi. Icardi zeki bir oyuncu. Aynı Mertens gibi. Bu tarz oyuncularla daha kolay takıma uyum sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Takımın henüz istenen seviyeye gelmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Batshuayi, "Ben 1 aydan beri buradayım. Ancak hocamız bunun sebebini bilebilir. Çok çalışıp daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Batshuayi

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