Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Michy Batshuayi, Fenerbahçelilerin kalbini fethetti! 21 dakikada tüm soruları sildi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Jorge Jesus
Michy Batshuayi, Fenerbahçelilerin kalbini fethetti 21 dakikada tüm soruları sildi
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 07:00

Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçındaki performansıyla tüm Fenerbahçelilerin kalbini fethetti. 69. dakikada oyuna girer girmez hücuma hareketlilik getiren Belçikalı, 90+3’te attığı galibiyet golüyle, transferi sonrasında yaşanan tartışmalara son verdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin son transferi Batman lakaplı Michy Batsuayi, ilk kez forma giydiği Dinamo Kiev maçındaki performansıyla tüm sarı lacivertlilerin kalbini fethetti. 90+3. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Belçikalı santrfor, böylelikle transferi sonrasında oluşan tüm soruları ve tartışmaları ortadan kaldırdı.

O GİRİNCE OYUNUN ŞEKLİ HEMEN DEĞİŞTİ

Maçın kilitlendiği, Dinamo Kiev’in oyunun kontrolünü ele geçirdiği anlarda Joao Pedro’nun yerine 69. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, sahaya adımını atar atmaz hücum hattına enerji getirdi. Fenerbahçe, onun girmesinden sonra daha atak oynadı ve birbiri ardına gelişen atakların sonucunda Belçikalı futbolcunun golüyle zafere ulaştı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeye galibiyeti getiren Batshuayi: Gol atmak öz güven aşıladıFenerbahçe'ye galibiyeti getiren Batshuayi: Gol atmak öz güven aşıladıHaberi görüntüle

7.7 MİLYON TL EKSTRA PARA KAZANDIRDI

90 dakika sonunda tüm tribünlerin ayakta alkışladığı Batshuayi, attığı galibiyet golüyle Fenerbahçe’nin ekstradan 420 bin Euro (7.7 milyon TL) kazanmasını sağladı. UEFA, bilindiği üzere Avrupa Ligi’nde alınan her galibiyete 630 bin Euro, beraberliğe ise 210 bin Euro veriyor. Michy Batshuayi berabere giden maçın son anlarında kaydettiği golle 3 puan alınmasını sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Michy Batshuayi#Jorge Jesus

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling