Michy Batshuayi, Fenerbahçelilerin kalbini fethetti! 21 dakikada tüm soruları sildi

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Fenerbahçe’nin son transferi Batman lakaplı Michy Batsuayi, ilk kez forma giydiği Dinamo Kiev maçındaki performansıyla tüm sarı lacivertlilerin kalbini fethetti. 90+3. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan Belçikalı santrfor, böylelikle transferi sonrasında oluşan tüm soruları ve tartışmaları ortadan kaldırdı.

O GİRİNCE OYUNUN ŞEKLİ HEMEN DEĞİŞTİ

Maçın kilitlendiği, Dinamo Kiev’in oyunun kontrolünü ele geçirdiği anlarda Joao Pedro’nun yerine 69. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, sahaya adımını atar atmaz hücum hattına enerji getirdi. Fenerbahçe, onun girmesinden sonra daha atak oynadı ve birbiri ardına gelişen atakların sonucunda Belçikalı futbolcunun golüyle zafere ulaştı.

7.7 MİLYON TL EKSTRA PARA KAZANDIRDI

90 dakika sonunda tüm tribünlerin ayakta alkışladığı Batshuayi, attığı galibiyet golüyle Fenerbahçe’nin ekstradan 420 bin Euro (7.7 milyon TL) kazanmasını sağladı. UEFA, bilindiği üzere Avrupa Ligi’nde alınan her galibiyete 630 bin Euro, beraberliğe ise 210 bin Euro veriyor. Michy Batshuayi berabere giden maçın son anlarında kaydettiği golle 3 puan alınmasını sağladı.