Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri kızdıracak: Hep sevmişimdir

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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Galatasaray Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi'nin açıklamaları şöyle:

"Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor."

''BU FORMAYI GİYMEKTEN GURUR DUYUYORUM''

"Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum.''

"ÖZEL BİR KİŞİ OLMAYI SEVİYORUM"

"3 büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir."

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"MEYDAN OKUMALARI SEVİYORUM"

"Ben meydan okumaları seviyorum. Sıradaki meydan okumam da Galatasaray'ı olabildiğince yukarı çıkarmak. Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız."

"OKAN BURUK BENİ İSTİYORDU"

"Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum."

"HEPSİYLE İYİ İLETİŞİM KURABİLECEĞİMİ BİLİYORUM"

"Dries beni aradığında çok mutluydu, Zaha da öyle. Hakim ile henüz görüşemedim ama hepsinin iyi iletişim kurabileceğim insanlar olduğunu biliyorum. Bu benim için olumlu bir şey. Dries, kızımla Ciro için daha önce düğün pazarlığı yaptı ama başlık parası pahalı."

"BU RENKLERİ HEP SEVDİM"

"Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir. Dortmund'da 44 numara giymiştim ve iyi bir sezon geçirmiştim. Galatasaray'da da aynısını umuyorum. Normalde favori numaram 23 ama o dolu."