Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de bıraktığı yerden Galatasaray'da devam ediyor! Yine oyuna girip golünü attı

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Ev sahibi ekip, mücadeleye Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi kadrosuyla çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da 5-0 kaybettikleri Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Nelsson'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Kerem Demirbay, Dubois ve Barış Alper'i sahaya sürdü.

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YENİ TRANSFER SARA YEDEK BAŞLADI, SÜRE ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Verilen 18 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde kadroya alındı. Brezilyalı futbolcu, maçın ikinci yarısında Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

AĞRISI OLAN JELERT YİNE KADRODA YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert kadroya alınmadı.

Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

TARAFTARLARDAN KEREM'E DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kaptan Kerem Aktürkoğlu'na destek ve moral verdi.

Maç öncesi yıldız futbolcuyu tribüne çağıran taraftarlar, üzerinde Kerem'in resminin olduğu "Arkandayız kaptan" yazılı pankart açtı.

Kerem ise tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

İLK 11'DE 3 TÜRK

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Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında ilk 11'de 3 yerli futbolcuya forma verdi.

Yeni sezonda uygulanmaya başlayan yeni statüyle takımlar ilk 11'de istediği kadar yabancı futbolcu oynatabilme hakkında sahip. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Türk statüsünde oynayabilen Kerem Demirbay'ı başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Sara, Nelsson, Batshuayi ve Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yabancı oyuncu statüsünde sayılan Yusuf Demir, kulübede bekledi.

82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KUCAKLAŞTI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıktı.

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Geçen sezon iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, RAMS Park'ı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.

HATAYSPOR'DA YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Atakaş Hatayspor'un 2 yeni transferi Galatasaray maçına ilk 11'de başladı.

Akdeniz temsilcisi, müsabakaya Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Funsho Bamgboye, Lamine Diack, Pedro Sousa, Joelson Fernandes, Sergio Strandberg 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Abdulkadir Parmak, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Armin Hodzic, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Rigoberto Vindel yer aldı.

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Teknik direktör Özhan Pulat, yeni transferlerden Bamgboye ve Diack'ı ilk 11'de görevlendirirken Okoronkwo'yu yedek bıraktı.

ERCE KARDEŞLER KALESİNDE DEVLEŞTİ

Galatasaray taraftarı önünde maça hızlı başladı ancak girilen gol pozisyonlarında Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler gole izin vermedi. İlk yarıda Ziyech, Barış Alper, Icardi ve Mertens'in bulduğu pozisyonlarda Erce geçit vermedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

GALATASARAY KAÇIRDI, HATAYSPOR ATTI

Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı. 50. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda Davinson vurdu, Erce çıkardı, Davinson yine vurdu, top üst direğin altına çarpıp yerde sekti ve oyuna döndü. Barış Alper yeniden içeri çevirdi, Abdülkerim'in kafa vuruşunda Erce yine gole izin vermedi.

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Bu pozisyondan 1 dakika sonra Icardi'nin şık pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda top dışarı gitti.

Pozisyonun devamında Hatayspor golü buldu. Hızlı gelişen atakta Strandberg’in kafayla ileriye oynadığı topu kontrol eden Rui Pedro, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Pedro, kaleci Muslera’yı çalımlamak isterken yerde kalırken, boşta kalan topu Joelson Fernandes ağlara gönderdi.

ICARDI PENALTIDAN ATTI

Maçın sonuna doğru baskısını artıran Galatasaray, 79. dakikada penaltı kazandı. Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Turgut Doman beyaz noktayı işaret etti. Topun başına geçen Icardi, 80. dakikada Erce'yi ters köşeye yatırdı ve skora beraberliği getirdi.

BATSHUAYI SONRADAN GİRİP ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, 90. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı. Fenerbahçe'de geçen sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı goller ve son dakika golleriyle adından söz ettiren Belçikalı futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına 70. dakikada dahil oldu.

90. dakikada sahneye çıkan Batshuayi, kafa golüyle galibiyeti getirdi.

Michy Batshuayi'nin Süper Lig'de attığı son 10 golün sekizi oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi.

MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ BATSHUAYI'DEN

Galibiyeti getiren Batshuayi, maç sonu üçlüsünü de çektirdi. Belçikalı golcünün takım arkadaşlarıyla keyifli görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

Belçikalı golcü ayrıca Hatayspor maçıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formasıyla Süper Lig'de forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.