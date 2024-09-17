Michy Batshuayi: Derbi benim için özel, Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum

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Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi, Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Attığı golü Kerem Aktürkoğlu'na armağan eden Yunus Akgün, "Kerem'le bunu konuşmuştuk. Gol atarsam onun sevincini yapacağım diye. Ona sözüm vardı. Bu golü ona hediye ediyorum. Takımıma daha çok gol katkısı yapmak istiyorum. İnşallah böyle devam eder. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Sahada keyif veren bir Galatasaray vardı. Derbi maçı var. Oraya lider gitmek önemliydi. İnşallah önümüzdeki maçta daha iyi olacağız." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR DERBİ BİZİ BEKLİYOR"

Çok güzel bir derbinin kendilerini beklediğini söyleyen Barış Alper Yılmaz, "Serimize devam ediyoruz, çok güzel bir ortamımız var. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun. Fenerbahçe derbisine odaklanacağız. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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"DERBİ ÖNCESİNDE GÜVEN KAZANDIK"

Derbi öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Michy Batshuayi, "İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık. Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"DERBİ BENİM İÇİN ÖZEL"

Eski takımına karşı özel bir maça çıkacağını kaydeden Michy Batshuayi, "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim." dedi.