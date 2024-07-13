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Michael Valkanis'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sezonu güçlü bir rakibe karşı açmak..."

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#Adana Demirspor#Süper Lig#Fenerbahçe
Michael Valkanisten Fenerbahçe açıklaması Yeni sezonu güçlü bir rakibe karşı açmak...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 11:30

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis gözetiminde günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

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Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Bolu'da hazırlık maçları yapacaklarını, daha sonra İtalya'ya gideceklerini ve Napoli ile hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.

Valkanis, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı oynamak bizim açımızdan daha avantajlı olacak. Oyuncularımız bu şekilde daha çok odaklanmış olacak. Deplasmanda oynayacağız, buna göre de hazırlıklarımızı yapacağız." diye konuştu.

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Valkanis, "Şu anda yeterli ve güçlü bir takıma sahibiz. Başkanımızla konuşuyoruz, oyuncularımızı izliyoruz. Gerekli noktalarda gerekli transferlerin yapılması konusunda görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Michael Valkanisten Fenerbahçe açıklaması Yeni sezonu güçlü bir rakibe karşı açmak...

Valkanis, taraftarların kampı ziyaret ettiğini belirterek, çok çalışarak, çok iyi mücadele ederek onları onurlandırmak istediklerini söyledi.

Maçlarda her zaman galip gelinemeyeceğine işaret eden Valkanis, başarılı sonuçlar almak için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.

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#Adana Demirspor#Süper Lig#Fenerbahçe

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