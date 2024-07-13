Michael Valkanis'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sezonu güçlü bir rakibe karşı açmak..."

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Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Bolu'da hazırlık maçları yapacaklarını, daha sonra İtalya'ya gideceklerini ve Napoli ile hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.

Valkanis, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı oynamak bizim açımızdan daha avantajlı olacak. Oyuncularımız bu şekilde daha çok odaklanmış olacak. Deplasmanda oynayacağız, buna göre de hazırlıklarımızı yapacağız." diye konuştu.

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Valkanis, "Şu anda yeterli ve güçlü bir takıma sahibiz. Başkanımızla konuşuyoruz, oyuncularımızı izliyoruz. Gerekli noktalarda gerekli transferlerin yapılması konusunda görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Valkanis, taraftarların kampı ziyaret ettiğini belirterek, çok çalışarak, çok iyi mücadele ederek onları onurlandırmak istediklerini söyledi.

Maçlarda her zaman galip gelinemeyeceğine işaret eden Valkanis, başarılı sonuçlar almak için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.