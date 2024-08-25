Michael Valkanis: 10 dakika daha olsa kazanabilirdik

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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, “Bu akşam gerçekten enteresan mücadele dolu bir maç izledik. Kazanmayı seven biriyim. 2-0’dan 2-2 yapıp 1 puan aldığımız için yine de mutluyum. Bu gece bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi. Hala 15 yaşında genç bir kalecimiz var. İlk 10 dakikada yediğimiz baskıyı strese girmeden kontrol edebildi. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Oyunu kontrol altında tutamadık. İnşallah 0-0 devreye gireriz dedim ama basit bir gol yiyerek içeriye 1-0 mağlup girdik. Eğer penaltıyı olumlu kullanabilseydik belki oyunun gidişatı da daha farklı olabilirdi. Penaltı gibi durumlarda bu tarz deplasman maçlarında gol atmak bize biraz daha öz güven getirebilirdi. İkinci yarıda daha iyiydik. Ali Yavuz’un performansından çok memnunum. Bugün 2 asisti var, kamptan beri iyi mücadele ediyor. Ali gibi oyuncuları oyunun kaderini değiştiren oyuncular olarak görüyorum. 10 dakika daha olsa belki bir galibiyetle buradan ayrılabilirdik ama çok pozitif şeyler gördük. En azından elimiz boş olmadan dönüyoruz. Önümüzde önemli bir Galatasaray maçı var. Hazırlıklarımızı bu önemli maça doğru yapmaya başlayacağız” diye konuştu.

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BARIŞ KANBAK: ÜZGÜNÜZ

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kanbak, “Bizim için üzücü bir akşam oldu. Buna benzer sonucu sezonun ilk maçında da yaşadık. Oradan kendimize dersler çıkarmamız gerektiğini söylemiştik. Bugün bu tekrar etti. Aslında üstün oynayan taraf bizdik. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltı pozisyonu için kırılma anı diyebiliriz. İstatistiklerin tek başına maç kazandırmadığını gördük. Rakipten 2 kat fazla rakip ceza sahsında topla buluşan Kasımpaşa vardı. Kendimizi de elbette ki sorguluyoruz. Kaybedilmiş 2 puan olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu.

“Takviyeler olacak ama kadro kalitemizin düşük olduğunu düşünmüyorum”

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Kadroya takviyeler de yapılacağını belirten Kanbak, “Oyuncu değişikliğine 5’ini de kullanmak zorunda olmadığını düşünenlerdenim. Bugün yeterli değişikliği yaptığımızı düşünüyorum. Kadro derinliğimiz için tabii ki eklediğimiz oyuncular olacak. Ama bugünün konusu kadro derinliğinden ziyade skoru korumak olmalı. Takviyeler olacak ama kadro kalitemizin düşük olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.