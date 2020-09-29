MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriMichael Schumacher'un oğlu Mick Schumacher, Formula 1'de yarışacak!
GeriMotor Sporları Michael Schumacher'un oğlu Mick Schumacher, Formula 1'de yarışacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Michael Schumacher'un oğlu Mick Schumacher, Formula 1'de yarışacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Michael Schumacher'un oğlu Mick Schumacher, Formula 1'de yarışacak!
Abone Olgoogle-news

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'un oğlu Mick Schumacher, kariyerinde ik kez Formula 1 aracı kullanacak.

Mick Schumacher, gelecek hafta Alfa Romeo takımında Antonio Giovinazzi'nin yerine 2020 Eifel GP 1. antrenman seansında Kimi Raikkonen ile beraber piste çıkacak.

Formula 2'de başarılı bir performans gösteren ve pilotlar sıralamasında lider olan Mick Schumacher, önümüzdeki sene Alfa Romeo'da pilot olarak da yarışabilir.

Alman pilot, 'Hayalimi gerçekleştirmeye çok az kaldı. Ferrari ve Alfa Romeo'ya bunun için çok teşekkür ederim'' sözlerini kullandı.

Michael Schumacherun oğlu Mick Schumacher, Formula 1de yarışacak

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle