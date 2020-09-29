Michael Schumacher'un oğlu Mick Schumacher, Formula 1'de yarışacak!

Mick Schumacher, gelecek hafta Alfa Romeo takımında Antonio Giovinazzi'nin yerine 2020 Eifel GP 1. antrenman seansında Kimi Raikkonen ile beraber piste çıkacak.

Formula 2'de başarılı bir performans gösteren ve pilotlar sıralamasında lider olan Mick Schumacher, önümüzdeki sene Alfa Romeo'da pilot olarak da yarışabilir.

Alman pilot, 'Hayalimi gerçekleştirmeye çok az kaldı. Ferrari ve Alfa Romeo'ya bunun için çok teşekkür ederim'' sözlerini kullandı.

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