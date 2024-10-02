Michael Schumacher'den haber var! 11 yıl sonra ilk kez...

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Motor sporlarının en önde gelen yarış organizasyonu olan Formula 1'in imza isimlerinden olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues'de bulunan Meribel'de kayak yaparken kayaya çarpmıştı. Yaşadığı kazanın ardından komaya giren Schumacher, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirmiş ve acil bir operasyona girmişti. Önce hastanede tedavi altına giren eski pilot, sonrasında Cenevre'deki evinde sosyal hayattan koparak yatağa mahkum kalmıştı.

ÇOK FAZLA KİLO KAYBETTİ

Tedavisine evinde devam edilen 55 yaşındaki efsane isim ilerleyen süreçte bir dizi daha operasyon geçirdi. Aşırı kilo kaybı yaşadığı ve felç kalıp sadece gözleriyle iletişim kurabildiği öne sürüldü. Tedavi masraflarının yıllık 7 milyon Euro olduğu için ailesinin bu harcamalarla başa çıkmak adına İsviçre'nin Gland kentinde malikanelerini ve bir özel jet sattığı öğrenildi. Ailesi Micheal Schumacher'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmazken farklı bir iddia gündeme düştü.

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11 YIL SONRA İLK KEZ ETKİNLİĞE KATILDI

İngiliz basınından Metro'nun haberine göre, tam 11 yıl aranın ardından kızı Gina-Marie'nin düğününe katılan Alman pilot, ilk kez sosyal bir aktiviteye dahil oldu.

Schumacher'in 27 yaşındaki kızı Gina-Marie'nin İspanya'nın Mallorca kentinde 4 dönümlük arazili villasında lüks bir düğün yaptığı aktarılan haberde, onca yıllık sessizliğin ardından Schumacher'in kızının talebi üzerine sosyal hayata tekrar dönüş yaparak düğüne katıldığı öğrenildi.

Etkinliğe az sayıda davetlinin katıldığı ve seremoninin yarım saat kadar sürdüğü belirtildi.

TELEFONLAR TOPLANDI

Organizasyona katılan konuklardan görüntü alınmaması adına telefonların toplandığı ve Michael'in kazadan bu yana ilk kez halka açık bir yere girmesine tanıklık edildiği aktarıldı.

KARDEŞİYLE BİLE GÖRÜŞMÜYORDU

Aile bireylerinin 55 yaşındaki efsanenin mahremiyetine saygı gösterilmesini isteyerek Schumacher'i kardeşleriyle bile görüştürmediğine dikkat çekilen haberde, F1 pilotu olan kardeşi Ralf'ın bile abisiyle uzaklaştığı ileri sürüldü. Ralf, geçen yıl kardeşi ve eşiyle artık görüşmediğini ancak her zaman destek olmak için orada olduğunu söylemişti.

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SIRADA BİR DÜĞÜN DAHA VAR

Henüz resmi bir açıklama olmamasına karşılık Michael Schumacher'in en küçük oğlu Mick'in, 24 yaşındaki kız arkadaşı Danimarkalı model Laila Hasanovic ile evlenme hayali olduğu ve yakın zamanda teklif hazırlığında bulunacağı konuşuluyor. 2025 yılında bir aile düğünü yapılacağı iddiaları dolaşırken, Schumacher'in düğüne katılıp katılmayacağı merak konusu olmuş durumda.

3 Ocak 1969'da Batı Almanya'da doğan Michael Schumacher, Formula 1'de rekorları alt üst ederek 7 kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı. Alman efsanenin birçok rekoru, Lewis Hamilton tarafından kırıldı.