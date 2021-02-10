Michael Schumacher için yıllar sonra gelen itiraf: 'Bana yalan söyledi'

Spor Arena Dış Haberler | Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, geçirdiği kayak kazası sonrası 8 yıldır komada bulunuyor. Sağlık durumu stabil olan Alman pilot için yıllar sonra bir itiraf geldi.

Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk takımı olan Jordan'ın patronu Eddie Jordan, Schumacher'in 1991 yılında ilk yarışı öncesi kendisine yalan söylediğini açıkladı.

''BANA PERVASIZCA YALAN SÖYLEDİ''

BBC'ye konuşan Jordan, ''Bertrand Gachot hapis cezası almıştı ve onun yerine yarışacak bir pilota ihtiyacımız vardı. Belçika'da Spa'da yapılacak yarış öncesi kendisine burada hiç yarışıp yarışmadığını sordum. Daha önce burada yarıştığını söyledi. Sonuçta turist olarak gelmemiştir diye düşündüm ve koltuğu ona verdim. Ama aslında burada hiç yarışmamış! Yıllar önce babasıyla gelmiş ama yarışa çıkmamış bile. Schumacher bana yalan söyledi, hem de pervasızca yalan söyledi.'' sözlerini kullandı.

Schumacher, Formula 1'deki daha ilk yarışında zorlu Spa pistinde 5. sıraya kadar çıkmış ancak aracındaki teknik arıza sebebiyle yarıştan çekilmişti. Efsane pilot, henüz ilk yarışında gösterdiği performansla herkesi büyülemişti.

''BÖYLE DEĞERİ DAHA İYİ ANLAŞILDI, ONU SEVMİYOR DEĞİLİM...''

Jordan, sözlerini ''Formula 1'in en zor pistlerinden biri olarak gösterilen Spa'da daha önce yarışmamış olmasına rağmen Schumacher’in gösterdiği performans yıllar sonra daha da anlamlı oldu aslında. Onu takımda tutmak istemiştim ama yapamadım. Bunun için onu suçlamıyorum, menajerlerini suçluyorum. Schumacher’i sevmediğim gibi bir algı oluştu ama onu sevmiyor değilim.'' diyerek tamamladı.

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