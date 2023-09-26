Michael Schumacher hakkında yaptığı skandal şaka tepki çekti! Antonio Lobato herkesten özür diledi...

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2013 yılında geçirdiği büyük kayak kazasının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen Michael Schumacher'in son durumu sır gibi saklanıyor. Eylül 2014'te ailesinin yaşadığı ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Lake Geneva bölgesine götürülen Schumacher, başta eşi Corinna ve sağlık ekibinin desteğiyle gözlerden uzak bir şekilde bakılıyor.

Efsane Alman pilotun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmaması sebebiyle son durumuna ilişkin henüz net ve kesin bir şekilde bilinmiyor. Bazı iddialara göre Schumacher felç oldu ve sadece gözleriyle temas kurabiliyor. Ancak ailesi resmi bir açıklama yapmadığı için tüm bu iddialar spekülasyondan öteye geçemiyor.

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YAKIN ARKADAŞININ RÖPORTAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Son olarak Michael Schumacher'in yakın arkadaşlarından İsviçreli gazeteci Roger Benoit, Blick'e verdiği röportajda Michael Schumacher'in son durumuna ilişkin bazı iddialarda bulunmuştu.

Benoit, "Bu sorunun tek bir cevabı var, o da oğlu Mick'in 2021'deki ender röportajlardan birinde verdiği cevap. O zaman şöyle demişti: 'Babamla konuşabilmek için her şeyi verirdim'. Babasının yaptığı kazanın üzerinden 3500 gün geçti. Umutsuz bir vaka" sözlerini kullanarak felç iddialarını güçlendirmişti.

DAZN'DA SKANDAL ŞAKA

Roger Benoit'in açıklamaları tazeliğin korurken Michael Schumacher hakkında yeni bir polemik daha çıktı. İspanyol F1 gazetecisi Antonio Lobato, DAZN'da yayınlanan bir programda Alman pilotun sağlık durumuyla dalga geçen bir şaka yaptı.

Yayın sırasında Toni Cuquerella'nın, "Adrian Newey titresin çünkü Antonio Lobato geliyor." sözlerine karşılık veren Antonio Lobato, "Bırakın Michael titresin ama Michael değil çünkü o titreyemez." sözleriyle büyük bir skandala imza attı.

TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

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Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki toplayan Antonio Lobato, yayınladığı video aracılığıyla kamuoyundan ve Michael Schumacher ailesinden özür diledi.

LOBATO'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Her şeyden önce dün, Japonya Grand Prix programı sırasında, herhangi bir kötü niyetim olmadan bir hata yaptığımı itiraf etmeliyim. Bu sadece saf bir sakarlıktan, kendimi doğru ifade edememekten kaynaklanan bir hataydı. Belki de çok fazla saat ayakta kalmaktan, Madrid'deki jetlag'den kaynaklandı - ki bu bir mazeret değil.

Yarış sonrasında Noemi de Miguel, Pedro de la Rosa, Toni Cuquerella ve Red Bull ile Takımlar Şampiyonu olan Paul Monaghan ile röportaj yapmıştık. Paul Monaghan benim iyi bir arkadaşımdır. Fernando'nun [Alonso] 2004'te pist mühendisiydi.

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Kaç şampiyonluğu olduğundan bahsediyorlardı, ben de 'Red Bull'da var, çünkü Fernando 2004'te Renault'da şampiyonluk kazanamadı' dedim ve sonra Toni Cuquerella ve Pedro bana takılmaya başladılar, 'Tabii, tabii, Paul Monaghan'dan daha fazla dünya şampiyonluğun var' dediler. Biraz şaka yapmaya devam ettim ve sonra Cuquerella bana Adrian Newey'nin endişelenmesi gerektiğini, onun daha fazla şampiyonluk gördüğünü söyledi.

Bana Adrian Newey'den bahsetiklerinde, elbette Formula 1 dünyasında birçok şampiyonluğu olan, teknik alanda Adrian Newey gibi bir efsane olan başka bir referans aramaya çalıştım. "Evet, evet, evet, Adrian Newey endişelenmeli" dedim ve aklıma Michael Schumacher geldi. Belki de ona duyduğum büyük hayranlıktan dolayı ve rekorlar, unvanlar, galibiyetler sebebiyle. Çünkü bir numara olmak söz konusu olduğunda çoğu kişinin aklına yedi dünya şampiyonluğu olan ve Formula 1 tarihinde en çok zafere sahip ikinci pilot olan Michael Schumacher gelir.

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Onun adını verdiğim için pişman değilim ama bunu yaparken sadece F1'deki tarihi dehaya ve efsaneye bir referans arıyordum, ama Lewis Hamilton demeliydim. Michael Schumacher'in kendisi ve ailesi için yeterince karmaşık bir durumu var.

Kendimi düzeltmek istedim ve o anda bir cümle ortaya çıktı. Sanırım beni can kulağıyla dinleyenler frene basmaya çalıştığımı anlayacaklardır. Olay şu ki çok ileri gittim ve iyi, doğru ve ince olmayan bir ifade kullandım.

Şaka yapmak istememiştim. Michael Schumacher ile dalga geçmek istemedim. Beni tanıyan ve nasıl biri olduğumu bilen herkesin böyle bir konuda asla şaka yapmayacağımı gayet iyi bildiğini düşünüyorum. Hata yaptım. "Bilin diye söylüyorum, o cümleyi kurduğumda kendime kızan ilk kişi benim. Kendime, 'Bunu nasıl söylersin dostum, yanlış yorumlanacak. Demek istediğin bu değildi. Başka bir şey söylemek istedin ve doğru çıkmadı' dedim.

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