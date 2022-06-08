Michael Owen'ın kızı Gemma Owen, İngiltere'yi karıştırdı!

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İngiltere’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Love Islan (Aşk Adası) yarışması ekranlara döndü. Yarışmanın bu sezonunda yer alarak büyük bir sürprize imza atan Gemma Owen, daha ilk bölümlerden İngiltere'ye damga vurdu.

İngiliz futbolunun bir dönemine damga vuran efsane golcüsü Michael Owen'ın kızı Gemma Owen, arışmanın ilk saatlerinde bir yarışmacıyla da öpüşerek dikkatleri üzerine çekti.

İLK BÖLÜMDE ALDATTI

19 yaşındaki kızı Gemma Owen, Love Island'da 22 yaşındaki Liewellyn Liam ile eşleşti. Owen, 22 yaşındaki partneri Liam Liewellyn'i İtalyan yarışmacı Davide Sancliment ile programda öpüşerek aldattı.

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Gemma Owen, yarışmaya katılırken, "Gerçekten aile odaklı bir adam arıyorum, bu çok önemli. İyi ahlaklı olmalı" ifadelerini kullanmıştı. Yarışmaya geldiği andan itibaren babasının kim olduğunu söylemeye can attığı gözlenen Gemma Owen, sosyal medyanın diline düştü.

Gemma Owen'ın tavırları için sosyal medyada, "Babasının adını söylemek için can atıyor" yorumlarında bulunulmuştu.

YARIŞMAYA İDDİALI BİR GİRİŞ YAPMIŞTI

6 Haziran'da başlayacak ve Ağustos ayına dek sürecek olan flört yarışmasında yarışacak olan Gemma, babası gibi sporcu olarak tanınıyor. Büyük Britanya'nın en iyi dresaj sporcularından biri olan Gemma, sporun kendisi ve ailesi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirtirken, 11 yaşından bu yana uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil ettiğini hatırlatmıştı.

Rekabetçi kimliğine vurgu yapmayı ihmal etmeyen Gemma, birincilik için elinden gelenin en iyisini yapacağını açıklamıştı.