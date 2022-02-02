Michael Olunga kimdir? İşte Fenerbahçe ile anılan Michael Olunga'nın biyografisi

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Bitiriciliği de üst seviyede. 27 yaşındaki futbolcu geçmişte Djurgarden, Girona, Zhicheng ve Kashiwa formaları giydi. İşte, Fenerbahçe ile anılan Michael Olunga'nın biyografisi...

1994 yılında Kenya'da doğan Michael Olunga, futbola ülkesinde başladı. Daha sonra transfer olduğu Djurgarden'dan 3.4 milyon euro karşılığında Çin Ligi ekiplerinden Hengfeng'in yolunu tuttu. 1 yıl Girona'ya kiralanan oyuncu yeniden Hengfeng'e döndü ve 10 Ağustos 2018 tarihinde Japonya takımlarından Kashiwa Reysol'a transfer oldu.

Michael Olunga, 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı.

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Bu sezon toplamda 10 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 11 gol ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi 31.01.2021 yılında sona erecek olan Olunga, 23 kez Kenya forması giydi. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistle oynadı. Kariyerinde toplamda 109 maçta 109 gol atma başarısı gösterdi.