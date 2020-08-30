MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMichael Keane, 2025'e kadar Everton'da
GeriFutbol Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 19:10 | Son Güncelleme:

Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Michael Keane, 2025'e kadar Everton'da
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, savunma oyuncusu Michael Keane'in sözleşmesini yeniledi.

Everton Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz stoper Keane'in sözleşmesinin Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kariyerine Manchester United'da başlayan Keane, Leicester City, Derby County, Blackburn Rovers ve Burnley formaları giydikten sonra 2017'de Everton'a transfer olmuştu.

Takımıyla 3 sezonda 94 kez Premier Lig maçına çıkan Keane, 3 gol kaydetti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle