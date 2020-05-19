Michael Jordan'la ilgili korkunç şüphe! Göz akı neden sarı gözüküyor?

Michael Jordan'ın hayatını ve başarılarını konu alan belgeselde, efsane ismin gözlerindeki değişim dikkat çekti. Jordan'ın gözlerindeki sarılığın yüksek bilirubin seviyesi nedeniyle cildin, gözlerin beyaz kısmının ve mukoza zarlarının sararması, sarı-portakal rengi safra pigmenti alması oluyor.

SİROZ VE KANSER ŞÜPHESİ VAR

Sarılık genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılıdır. Sigara (ya da puro) veya içki içen herkeste yaygın olduğu bilinmektedir. Jordan'da bu ikisinin de olduğu biliniyor.

"KÖRLÜĞÜ BİLE GETİREBİLİR"

Michael Jordan'ın gözlerinin rengi konusunda ise ortaya atılan bir başka iddia ise şöyle:



"Sarı gözler, göz ardı edilmemelidir. Çünkü daha fazla bir şeyin işaretidir. Kelimenin tam anlamıyla gözle görülürden fazlası var. Göz rahatsızlıklarını tedavi etmeden bırakmak, görüşte karışıklığı ve hatta körlüğü getirebilir. Michael Jordan'ın gözleri sarılık gösterebilecek şekilde biraz renk değiştirmiş, ancak göz üzerinde hafif bir kabarık lezyon var gibi gözüküyor, bu da bir pinguekula gibi renk bozulmasına neden olan yerel bir şeye işaret edebilir. Koyu tenli bir kişide gözlerin sarımsı renk değişikliği, açık tenli birine kıyasla daha belirgin olabilir."

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