Michael Jordan'ın üniversitede giydiği forma 1,38 milyon dolara satıldı

Heritage Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordan'ın NCAA'de yılın oyuncusu seçildiği 1982-83 sezonunda giydiği North Carolina Üniversitesi forması için 13 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.

1984 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 58 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.

AYAKKABISI DA 615 BİN DOLARA SATILMIŞTI

Michael Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls formasıyla İtalya'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının da açık artırması yapılmış ve smaç yaparken pota camını kırmasıyla hatırlanan maçta giydiği o ayakkabı, 615 bin dolara alıcı bulmuştu.

Bir müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırılmıştı.

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