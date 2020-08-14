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GeriBasketbol Michael Jordan'ın giydiği ayakkabı açık artırmada 615 bin dolara satıldı!
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Michael Jordan'ın giydiği ayakkabı açık artırmada 615 bin dolara satıldı!

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Michael Jordan'ın giydiği ayakkabı açık artırmada 615 bin dolara satıldı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu.

Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls formasıyla İtalya'da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie's isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.

ABD'li eski basketbolcunun smaç yaparken pota camını kırmasıyla hatırlanan maçta giydiği ayakkabısı, 615 bin dolara satıldı.

Böylece müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

Daha önce ise Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satılmıştı.

 

Michael Jordanın giydiği ayakkabı açık artırmada 615 bin dolara satıldı

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