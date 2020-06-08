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Basketbol
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

Michael Jordan karar vermiş! NBA'de tarihi karar...

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Michael Jordan karar vermiş! NBA'de tarihi karar...
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NBA Başkanı Adam Silver, Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın yeni play off sisteminin belirlenmesinde rolü olduğunu açıkladı

Pandemi süreci için çeşitli senaryoların üretildiği NBA'da önümüzdeki yıllar normal sezon maçlarının azaltılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

NBA Başkanı Adam Silver, basketbol tarihinin efsane oyuncusu, Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın yeni play-off sisteminin belirlenmesinde rolü olduğunu açıkladı

31 Temmuz'da devam edecek sezon öncesi ABD basınına yansıyan haberlere göre; başkan Silver, NBA'de normal sezonun çok uzun sürmesi nedeniyle play-offl'arın ön plana çıkarılması konusunda ısrarcı olan kişinin Michael Jordan olduğunu söyledi

Geçtiğimiz günlerde Play-Off yarışının cazibesi nedeniyle NBA'da doğrudan Play-Off'ların oynanması fikri öne atılmıştı.

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