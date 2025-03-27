Michael Jordan çılgınlığının sonu yok! Giydiği ilk Chicago Bulls forması rekor fiyata satıldı

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NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan'ın çaylak yılında bir sezon öncesi hazırlık maçında giydiği imzalı Chicago Bulls forması, dün kapanan bir açık artırmada, 4 milyon 215 bin dolara satıldı.

Formayı kimliğini açıklamak istemeyen özel bir koleksiyoncunun satın aldığı belirtildi.

EN PAHALI 5. FORMA SATIŞI

ESPN, Jordan'ın formasının açık artırmayla satılan NBA formaları arasında en pahalı beşinci forma olduğunu duyurdu.

Daha yüksek fiyatlara satılan dört formadan ikisi de Jordan tarafından giyilmişti.