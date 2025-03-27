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Michael Jordan çılgınlığının sonu yok! Giydiği ilk Chicago Bulls forması rekor fiyata satıldı

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#NBA#Michael Jordan#Chicago Bulls
Michael Jordan çılgınlığının sonu yok Giydiği ilk Chicago Bulls forması rekor fiyata satıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 14:41

Michael Jordan'ın NBA'deki çaylak yılında sezon öncesi bir maçta giydiği ve imzaladığı Chicago Bulls forması, 4 milyon 215 bin dolara satıldı.

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NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan'ın çaylak yılında bir sezon öncesi hazırlık maçında giydiği imzalı Chicago Bulls forması, dün kapanan bir açık artırmada, 4 milyon 215 bin dolara satıldı.

Formayı kimliğini açıklamak istemeyen özel bir koleksiyoncunun satın aldığı belirtildi.

Michael Jordan çılgınlığının sonu yok Giydiği ilk Chicago Bulls forması rekor fiyata satıldı

EN PAHALI 5. FORMA SATIŞI

ESPN, Jordan'ın formasının açık artırmayla satılan NBA formaları arasında en pahalı beşinci forma olduğunu duyurdu.

Daha yüksek fiyatlara satılan dört formadan ikisi de Jordan tarafından giyilmişti.

Michael Jordan çılgınlığının sonu yok Giydiği ilk Chicago Bulls forması rekor fiyata satıldı

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#NBA#Michael Jordan#Chicago Bulls

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