Michael Frey'den Fenerbahçe ve transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladığı Michael Frey, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

'F.BAHÇE'DE DÜZENLİ OYNAMAK...'

İlk tercihinin Fenerbahçe'de düzenli forma giymek olduğunu dile getiren Frey, "Hayalim halen Fenerbahçe'de ilk 11'in düzenli ismi olmak. Belçika'da devam etme konusunda bir şey diyemem. İyi yapılan bir kulüpte oynamak isterim" dedi.

'EN BÜYÜK DİLEĞİM...'

Michael Frey sözlerini, "En büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Waasland-Beveren'de bu sezon 32 maçta forma giyen Frey, 17 gol attı ve 4 asist yaptı.